الصين تخفف عقوبة الإعدام بحق سيدة أعمال سابقة إلى السجن 25 عاما

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن الصين خففت الحكم بالإعدام ضد سيدة الأعمال السابقة، وو ينج، إلى السجن 25 عاما.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه تم إدانة وو ينج، 36 عاما، في عام 2007 بالاحتيال على مستثمرين وجمع 61.1 مليون دولار، وحُكم عليها بالإعدام في عام 2009.

وبعد إعادة محاكمتها في عام 2012، حكم عليها بـ"الإعدام مع وقف التنفيذ عامين"، ما يشير إلى أنه من المرجح أن يتم تخفيف العقوبة ضدها.

وتسجل الصين أعلى عدد للإعدامات في العالم، غير أنها قلصت استخدام عقوبة الإعدام في الأعوام الخمسة الماضية عن الجرائم الاقتصادية، طبقا لما ذكره الباحث في شؤون الصين، ويليام ني بمنظمة العفو الدولية.

وطبقا لتقديرات منظمة العفو الدولية، أعدمت البلاد أكثر من ألف شخص في عام 2016، أي أعلى من عدد الإعدامات في "جميع الدول الأخرى" في العالم.