أحمد مراد: اختيار مقر المكتبة الجديدة للشروق بالمهندسين مميز

قال الكاتب والروائي أحمد مراد، إن وجود المكتبة تخلق حالة من التنوير، لافتًا إلى اختيار مقر المكتبة الجديدة للشروق بالمهندسين مميز بسبب قلة المكتبات هناك.



وأضاف «مراد»، خلال افتتاح مكتبة الشروق، الإثنين، أن الشعب المصري يقرأ منذ زمن بعيد، وأن الإحصائيات التي تقول إن معدل القراءة في المجتمع ضعيفه غير صحيحة، لافتًا إلى أن مصر خرج منها قادة الفكر والتنوير في الوطن العربي من أمثال إحسان عبد القدوس، ونجيب محفوظ، ويحيى حقي.



وحضر الحفل المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأحمد بدير المدير العام للدار، وأميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب بدار الشروق، ولفيف من الإعلاميين والكُتاب والساسة والدبلوماسين والشخصيات العامة من بينهم عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق، ونبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية السابق، وزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامية سهير جودة، ورجائي عطية، والكاتب محمد المخزنجي، وعبد الله السناوي، والدكتورة نهال لطفي، والمهندس محمد عبد المنعم الصاوي، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، واللواء أسامة المندوه، ومحمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وخالد أبو بكر، مدير تحرير جريدة الشروق.