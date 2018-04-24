إطلاق فيلم سيرة ذاتية عن حياة برلسكوني في دور العرض الإيطالية اليوم

من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء، إطلاق الجزء الاول من فيلم "LORO 1" (أي هم 1)، للمخرج الإيطالي الحائز على الأوسكار باولو سورنتينو، في دور العرض الإيطالية، على نطاق واسع.

ويشار إلى أن الفيلم هو سيرة ذاتية لرئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني.

وقال سورينتينو 47 عاما - الذي فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي في عام 2014، بفيلمه "ذا جريت بيوتي" (الجمال العظيم) - في بيان له، إن "لورو" يصور فترة "غير أخلاقية ومنحلة، ولكن حيوية للغاية"، من التاريخ الإيطالي.

ويشار إلى أن العمل السينمائي مكون من جزئين، حيث من المقرر أن يتم طرح الجزء الثاني في دور العرض الإيطالية، في العاشر من مايو المقبل، وهو يجسد سردا خياليا للفترة بين 2006 و2010، والتي كانت حافلة بالفضائح.

وأفادت تقارير بأن برلسكوني قام خلال هذه الفترة بدفع رشاوى لافراد من المعارضة بمجلس الشيوخ، من أجل مساعدته في العودة إلى السلطة، كما أنه كان يشارك في حفلات ماجنة تتضمن عاهرات قاصرات، ما تسبب في انفصاله عن زوجته الثانية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، ذات التوجهات اليسارية، أن الفيلم يظهر السياسي البالغ من العمر 81 عاما، "رجلا محطم القلب ".

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، بأن برلسكوني - الذي التقى بسورنتينو قبل تصوير الفيلم، وكان متحمسا في البداية للمشروع السينمائي - لاينوي مشاهدة الفيلم.

إلا أن العديد من النقاد أشاروا إلى أن الجزء الأول من الفيلم يدور بشكل أساسي حول اشكالات الجنس والمخدرات بين حاشية برلسكوني – وهذا في إشارة إلى ضمير "هم" المستخدم في اسم الفيلم – مما لا يجسد برلسكوني بصورة سيئة للغاية.

وكتبت صحيفة "ال جيورنالي" المملوكة لعائلة برلسكوني، في عنوان على صفحتها الاولى: "في نهاية الفيلم يظهر برلسكوني أفضل منهم."

ويجسد النجم الايطالي طوني سرفيللو 59 عاما، وهو الممثل المفضل لدى سورينتينو، شخصية برلسكوني في الفيلم.

ويشار إلى أن سرفيللو كان قد لعب دور البطولة في فيلم "ذا جريت بيوتي" و"إيل ديفو"، وهو فيلم سيرة ذاتية سياسي آخر لسورنتينو، حول حياة رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق جوليو أندريوتي.