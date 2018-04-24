قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن افتتاح المزيد من المكتبات يعني أن معدل القراء في ازدياد، ويرد على شائعات أن الشعب المجتمع المصري والعربي لا يقرأ.

وأضاف «حسين»، أن الهدف الأساسي هو القراءة بحد ذاتها، وهذا غير مرتبط بشكل الكتاب الورقي، فالوسائل التكنولوجيا الحديثة أتاحت العديد من الأساليب المختلفة للقراءة، والتي خلقت نوعًا آخر من القراء خاصة من فئة الشباب، لافتًا إلى أن ما يهم هو المحتوى المقدم بغض النظر عن الوسيلة، شرط أن يصل هذا المحتوى إلى الجمهور بطريقة قانونية، كي لا تتداعى وتنهار صناعة النشر، مؤكدًا ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابع رئيس تحرير جريدة «الشروق»: «إن القراء في ازدياد، والواقع الثقافي المصري بخير، رغم وجود الكثير من التحديات»، موضحا أن هناك مشكلة في الإحصائيات الخاصة بعدد القراء الحقيقيين، وأن ظاهرة الكاتب الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق، كشفت وجود أجيال جديدة تقرأ بنهم وشغف وتتابع الأعمال الجيدة، وهذا ما ظهر بعد وفاته، فالكثير سمع عنه من الشباب الذي قرأ أعماله وتأثر بها، وهؤلاء هم أنفسهم من ذهبوا إلى قبره ليكتبون له ببعضًا مما كتب لهم، ويجعل من لا يعرفه يتسأل ماذا فعل «أحمد خالد توفيق».