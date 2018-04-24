تحتفل فضائية «المحور»، الليلة، بذكرى رحيل «الخال»، عبد الرحمن الأبنودي، وذلك من خلال حلقة خاصة في الحادية عشر مساء، تتضمن عرض لقاءات نادرة له والقصائد والكواليس الخاصة به تذاع لأول مرة عبر شاشة فضائية، بالإضافة إلى عدد من الصور التذكارية الخاصة مع نجوم الطرب عبد الحليم حافظ، ورشدي، وغيرهما.

الحلقة التي تذاع بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل «الأبنودي»، تتضمن أيضا تغطية للأمسية التي أُقيمت في بيت السناري، بحضور الإعلامية نهال كمال، زوجة الأبنودي، وبناته ونخبة من المثقفين والإعلاميين ومحبي الخال، كما حضرها الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء وقناة «المحور»، والتي تضمنت جزء من عرض السيرة الهلالية التي جمعها «الخال».

وأعلن «راتب»، خلالها عن تخصيص جائزة سنوية باسم «الخال» قدرها 100 ألف جنيه تخصص لمسابقة بين الشعراء الشباب تحت إشراف مكتبة الإسكندرية.