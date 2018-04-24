أشاد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، برواية «أرض الإله» للكاتب والروائي أحمد مراد، والصادرة عن دار الشروق، لافتًا إلى إجادة مؤلفها لوصف الأجواء الفرعونية بدقة.



وأضاف «حواس»، خلال حفل افتتاح مكتبة «الشروق» بالمهندسين؛ مساء الإثنين؛ «الرواية عظيمة.. وسعيد بالرؤية والطرح الجيد للأجواء الفرعونية، وهو الأمر الذي يشير إلى الجهد المبذول فيها».



يشار إلى أن فرع مكتبة الشروق بالمهندسين، هو الفرع السابع من سلسلة «مكتبات الشروق»، بعد فروعها بكل من: «طلعت حرب، سيتي ستارز، داندي مول، أمريكانا بلازا، فيستيفال سيتي، مول مصر».