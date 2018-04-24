قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أرسلت 3 لجان للتحقيق في واقعة بث فتة طائفية، من خلال إلقاء محاضرة تثقيفية بمدرسة في منطقة المقطم.



وأضاف «خيري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين، أن مدرس مادة التربية الدينية، وجه دعوة للدكتور يحيى إسماعيل حبلوش، أستاذ علم الحديث المفصول من جامعة الأزهر، لإلقاء ندوة تثقيفية للطلاب في المدرسة.



وأوضح أن نتائج التحقيقات الأولية وضحت عدة مخالفات للمدرسة، مثل إلقاء مادة تثقيفية بدون تصريح من جهة أمنية، أو تصريح من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، متابعًا أن تحويل الواقعة للشؤون القانونية، بالإضافة لتحقيقات الأمن، وإيقاف كل من له صلة بالواقعة.



