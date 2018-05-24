قاضية فيدرالية: لا يحق لترامب حظر أحد من حسابه على «تويتر»

• باكوالد: حساب الرئيس الأمريكى بمثابة «منتدى عام».. وتصرفه ينتهك حق منتقديه فى حرية التعبير



قالت قاضية أمريكية فى نيويورك، اليوم، إنه لا يحق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب حظر مستخدمين عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بسبب آرائهم السياسية.

وقالت القاضية ناعومى ريس باكوالد إن التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره من مسئولى الحكومة تعد منتديات عامة وإن حظر مستخدمى تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم فى حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكى، وفقا لوكالة رويترز.

ورفضت باكوالد رد محامى وزارة العدل التى تمثل ترامب، بأن حق الرئيس فى التعبير يسمح له بحجب من لا يود التواصل معهم.

وقالت القاضية إنه «فى الوقت الذى يتعين علينا فيه أن نقر ونحرص على حقوق الرئيس الشخصية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكى فإنه لا يحق له ممارسة هذه الحقوق بطريقة تنتهك الحقوق المماثلة لهؤلاء الذين ينتقدونه».

وأشارت إلى أن بوسع ترامب استخدام خاصية «الكتم» على تويتر، التى تعنى أنه لن يرى تغريدات من يريد مع إتاحة الفرصة لهم للرد على تغريداته مما يحفظ حقهم فى حرية التعبير.

لكن باكوالد لم تأمر ترامب بإزالة الحجب. وكان ترامب قد قال إن المحكمة لا تملك سلطة إصدار أمر مباشر للرئيس.

وحرك القضية سبعة أشخاص، من بينهم الصحفية ريبيكا بوزا والتى غردت بعد هذا الأمر القضائى معتبرة إياه نصرا، على الرغم من أن قرار بوكوالد يعتبر «حكما ذا طابع إعلانى» أى إنه لا يأمر الرئيس مباشرة بالتوقف عن حجب متابعيه وإنما يقر بحق المدعين، فالأمر يعود له بعد أن يطلع على حكمها، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

ولم يكن موقع تويتر طرفا فى القضية وأحجم عن التعليق على الحكم.