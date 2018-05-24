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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

أرشيفية
أرشيفية
دينا النجار
نشر فى : الخميس 24 مايو 2018 - 1:36 ص | آخر تحديث : الخميس 24 مايو 2018 - 1:36 ص

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان جنوبي السعودية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.
 
 


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