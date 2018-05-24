السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان جنوبي السعودية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.