السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان جنوبي السعودية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.



