مصادر سورية: التحالف الدولي قصف مواقع للجيش بريف دير الزور

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أفادت مصادر سورية، بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شن، فجر اليوم، غارات جوية على بعض مواقع الجيش في الريف الجنوبي الشرقي بدير الزور.

وقال مصدر عسكري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»: «تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية فجر اليوم لعدوان شنه طيران "التحالف الأمريكي" بالتزامن مع تحشدات لإرهابيي تنظيم "داعش"».

ولفت المصدر، في تصريحه، إلى أن النتائج اقتصرت على الأضرار المادية فقط.

في المقابل، نفى مسؤول عسكري أمريكي، أي علم له بالضربات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: «ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري».

وأضاف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، طالبا عدم ذكر اسمه: «ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير».