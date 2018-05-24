عصام الحضري: المشاركة في كأس العالم كانت تنقص مسيرتي الرياضية

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أكد عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني، اليوم الخميس/ أن المشاركة في كأس العالم كانت ما ينقص مشواره الكروي.

قال الحضري /45 عاما/ في تصريحات صحفية "لم أكن أتخيل أنني سألعب لهذا السن ولكن حلمي بأن أشارك في كأس العالم كان دافعاً لي، وأنا عموماً كحارس و إنسان أعيش حياتي بأهداف".

وأضاف قائد منتخب مصر "تعودت على تحقيق أحلامي وأهدافي وكأس العالم ما كان ينقصني".

وتابع "لم أفكر في البحث عن الأرقام القياسية لذلك فهي تأتيني دون الحاجة إلى طلبها واعتبرها مكافأة تعب وشقاء وتدريبات".

أوضح حارس فريق التعاون السعودي: "لم أحدد موعد اعتزالي ولا أفكر في الأمر حاليا،ً ولإنهاء الجدل أرى إنني مازلت قادراً على العطاء".

اختتم الحضري حديثه قائلا "من الرائع أن تكون أكبر الحراس المشاركين في تاريخ المونديال سنا، وأنا متفائل جداً بالنسبة لمصر وأتوقع أن نكون بين المتأهلين من المجموعة الأولى".

يتواجد الحضري حاليا برفقة منتخب مصر، الذي يلعب وديا مع مضيفه منتخب الكويت غدا الجمعة في إطار استعداداته للمشاركة في المونديال.

يلعب المنتخب المصري، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.