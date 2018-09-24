«بوتين»: تعزيز قدرات «الجوي السوري» هدفه منع أي خطر يهدد العسكريين الروس

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن اتخاذ روسيا لقرار تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري هدفه الأول هو منع أي خطر يهدد حياة العسكريين الروس الذين يتولون مهمة محاربة الإرهاب.

وأوضح الكرملين، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن القرارات التي اتخذتها روسيا لتعزيز القدرات القتالية للدفاع الجوي السوري تتماشى مع الوضع الحالي وتهدف في المقام الأول إلى منع أي تهديد محتمل لحياة الجنود الروس الذين يؤدون مهام مكافحة الإرهاب الدولي".

وأضاف الرئيس الروسي "جرت مواصلة مناقشة ملابسات الحادث مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات التي قدمها العسكريون الإسرائيليون حول العملية التي نفذها الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي السورية لا تتوافق مع استنتاجات وزارة الدفاع الروسية، والجانب الروسي ينطلق من أن أعمال سلاح الجو الإسرائيلي كانت السبب الرئيسي للكارثة".