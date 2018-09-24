الجيش الهندي يعلن مقتل 3 إرهابيين في عملية أمنية بإقليم كشمير

أعلن الجيش الهندي مقتل ثلاثة إرهابيين وجندي واحد، اليوم الاثنين، خلال عملية أمنية بالجانب الهندي من إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث باسم الجيش - في تصريح نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - أن الجيش نجح في إحباط عملية تسلل للإرهابيين بإقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية بالمنطقة لا زالت مستمرة.

يذكر أن العملية التي بدأت بالأمس كانت قد أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين أمس ، في معركة بالأسلحة النارية مع القوات بعدما رصد الجنود تحركات مريبة بالقرب من خط السيطرة بإقليم كشمير.