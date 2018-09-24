«جوتيريش»: تصنيع المخدرات في العالم حاليا أكثر من أي وقت مضى

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، إن العالم في حاجة ماسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، موضحًا أن القضية أكثر من كونها سياسة ولكنها شخصية محضة.

وأضاف في كلمته باجتماع الأمم المتحدة حول مواجهة المخدرات، اليوم الاثنين، أن الأوضاع العالمية بشأن المخدرات مقلقة للغاية، ويجب معالجتها، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج الأفيون وتصنيع الكوكايين أعلى من أي وقت مضى.

وأوضح أن 31 مليون نسمة تطلبوا العلاج في السنوات الأخيرة، بسبب تعاطي المخدرات، فضلًا عن موت نحو 450 ألف شخص سنويًا بسبب تناول جرعة زائدة أو قضايا تتصل بتعاطي المخدارات، مشيرًا إلى تهديد تعاطي الترامادول بشكل خاطئ في الشرق الأوسط وأفريقيا، لهذه المجتمعات.

وذكر أنه من أصل 6 أشخاص بحاجة للعلاج من الإدمان فإن شخصًا واحدًا فقط هو من يتلقى العلاج، موضحًا أن معالجة المشكلة يتطلب توجيه ضربات لتجار المخدرات وحرمان المهربين من الملاذ الآمن عبر تعزيز التعاون عبر الحدود لتفكيك هذه الشبكات.