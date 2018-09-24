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تعرف على نسب التصويت النهائية للمرشحين على جائزة الأفضل

أحمد غنيم
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 11:06 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 11:09 م

حصد الكرواتي لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم 2018، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونال مودريتش الجائزة بعد منافسة مع الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ومحمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وجناح ليفربول.(طالع التفاصيل)

وبالنظر للنسبة النهائية للمتنافسين على الجائزة، فإن مودريتش نال 29.05% من إجمالي الأصوات، بينما حصل رونالدو على 19.08% من إجمالي الأصوات، فيما نال صلاح على 11.23 % من إجمالي الأصوات.

وفيما يخص المركز الرابع، فجاء الفرنسي كيليان مبابي بـ10.52% وبعده الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ9.81 % ثم لفرنسي الأخر أنطوان جريزمان 6.69 % يليه البلجيكي إيدين هازارد بـ5.56% وبعده مواطنه كيفن دي بروين بـ3.54%، ثم الفرنسي رافائيل فاران بـ3.45 % وأخيرا الإنجليزي هاري كين 0.98%.

 


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