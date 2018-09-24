مصر تحصد 10 ميداليات ببطولة بيروت للتايكوندو  

نجحت مصر في تحقيق 10 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات، وفضية و 6 برونزيات، في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو، التي أقيمت خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وتوج اياد بركات، لاعب المنتخب المصري للشباب بالميدالية الذهبية في منافسات وزن- 73 كجم، و أحرز زميله عبد الرحمن خلف الميدالية الذهبية في منافسات وزن -78 كجم، و فاز رامي عيسى، لاعب نادي الصيد بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -59 كجم للشباب.

كما حصلت مايا مجدي، لاعبة المنتخب الوطني للشباب على الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن -55 كجم.

و حصد الميداليات البرونزية كل من : بسمه مختار، لاعبة منتخب الشباب في منافسات وزن -55 كجم، و في منافسات الرجال : عمر شراقي، لاعب نادي صيد الدقي في منافسات وزن -54 كجم، و صلاح خيري، لاعب نادي سبورتنج في منافسات وزن -78 كجم، و عبد الرحمن درويش، لاعب نادي النصر في منافسات وزن -78 كجم، محمد العايدي، لاعب نادي صيد القطامية في ميزان 63 كجم، و تامر عيد المنعم، لاعب مركز كونكورديا في ميزان 68 كجم.

و شاركت مصر في البطولة ببعثة تتكون من 6 لاعبين (اللاعبين المؤهلين لأولمبياد الشباب، بالإضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين) وهم : مايا مجدي، بسمة مختار في ميزان -55 كجم، إياد بركات، هشام علاء في ميزان -73 كجم، عبد الرحمن خلف في ميزان -78، أحمد عبد العزيز في ميزان +78 كجم.