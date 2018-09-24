الأمين العام للأمم المتحدة: حقوق الإنسان تتعرض لضغوط في جميع أنحاء العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، إن الزعيم نيلسون مانديلا كان من أعظم قادة الإنسانية الذي جسد معاني قيم الأمم المتحدة، وكرس حياته لخدمة مجتمعه سواء محام أو سجين أو رئيس وصانع سلام.

وأضاف «جويتريش» في كلمته أمام قمة نيلسون مانديلا للسلام، المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة، مساء الاثنين، أن هناك ضغوط على حقوق الإنسان في كل ربوع العالم، ويجب أن يسير العالم في خطى هذا الزعيم الراحل، ويتحلى بالشجاعة والحكمة والقوة، مؤكدًا على أهمية التركيز على ميثاق الأمم المتحدة وخطة 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح، أن القمة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكري الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى طلب «مانديلا» منذ 20 عامًا لبناء عالم إنساني يعتمد على نصوص هذا الإعلان؛ ليعيش العالم في مساواة وديمقراطية وحرية.

وأشار إلى تأثير «مانديلا» في السلام والديمقراطية العالمية، حيث توسعت تحت قيادته جنوب إفريقيا في تقديم الخدمات في قطاع الصحة والإسكان والكهرباء وتمكين المرأة، وبالرغم من تعرضه للقمع في المحاكم، إلا أنه رفض أي مساومة على كرامة الإنسان.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة نيلسون مانديلا للسلام، مساء اليوم الاثنين، والتي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ«73» للأمم المتحدة في نيويورك، تكريما للذكرى 100 لميلاد الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.