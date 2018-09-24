الشرطة البريطانية تفرج عن سائح اعتقلته أمس للاشتباه في حيازته لسلاح ناري

ذكرت صحيفة (التليجراف) البريطانية، اليوم الاثنين، أن الشرطة البريطانية أفرجت عن رجل تم اعتقاله أمس الأحد أمام قصر باكنجهام الملكي، للاشتباه في حيازته لسلاح ناري.

وأكدت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية أنه تم الإفراج عن المشتبه به مساء أمس دون اتخاذ إجراء آخر، إذ اقتنع ضباط الشرطة بأن حيازة الرجل لسلاح ناري ذي قوة كهربية منخفضة وكونه جزءًا من حلقة مفاتيح خاصة به كان خطأ حقيقيًا من جانبه، وأنه لا يشكل خطرًا.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية "يُذَكِر الضباط زائري المملكة المتحدة بالتأكد من أن أي متعلقات يحملونها تتوافق مع التشريعات في البلاد.. بما في ذلك السكاكين الصغيرة والأجهزة من نوع أسلحة الصعق الشخصية، فقد يعتبران أسلحة هجومية أو خرقًا لقوانين الأسلحة النارية الصارمة في بريطانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمني على مدخل الزوار لقصر باكنجهام اعتقل الزائر البالغ من العمر 38 عامًا، الذي جاء من هولندا ليزور لندن أمس في حوالي الساعة 12:45 مساءً بتوقيت لندن.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية في بيان أصدرته أمس أن الرجل كان ينتظر في طابور مدخل زوار القصر الملكي، مؤكدة أن الحادث ليس متعلقا بالإرهاب.