«ماي» تناقش مع حكومتها خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي

ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، مع حكومتها خطط بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط ضغوط متزايدة عليها لتغيير مقترحاتها بشأن الخروج من الكتلة الأوروبية.

وكان من المقرر أن يركز جدول اجتماع مجلس الوزراء على مسألة الهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن خيم عليه رد فعل ماي الغاضب بشأن رفض زعماء دول الاتحاد الأوروبي لمقترحاتها المسماة بخطة "تشيكرز"، أثناء قمة غير رسمية جرت بمدينة سالزبورج النمساوية في الأسبوع الماضي.

وأعلن "دوانينج ستريت" أن الاجتماع دام نحو أربع ساعات.

وصرح دومنيك راب وزير شؤون البريكست لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ بأن "ماي أوضحت أننا سوف نلتزم بهدوئنا ونمسك أعصابنا ونضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن بعض الانتقادات التي أدلوا بها".

وأضاف «راب»، "لكن أيضا لنكن واضحين أنه لا توجد ثمة بدائل ذات مصداقية تقدم بها الاتحاد الأوروبي . ولذلك سوف نمسك أعصابنا ، ولكن نواصل التفاوض انطلاقا من حسن النوايا".