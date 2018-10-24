أردوغان يكثف الضغوط على السعودية في قضية مقتل خاشقجي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بأن يفلت المسؤولون عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي من العقاب، في مسعى لتكثيف الضغوط على السعودية غداة تأكيد أردوغان أن السلطات في بلاده لديها أدلة على أن جريمة قتل خاشقجي كان "مخططا لها".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في ندوة اليوم في أنقرة إن بلاده ستعلن عن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها حول مقتل خاشقجي للرأي العام العالمي بشكل فوري.

وشدد على أن "التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة".

وأضاف: "إننا مصممون على عدم السماح بالتغطية على قتله وعلى التأكد من عدم السماح بإفلات كافة المسؤولين عن ذلك، بدءا ممن أعطوا الأوامر إلى ما نفذوها، من العدالة".

كان أردوغان اعتبر أمس أن "السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين"، إلا أنه طالبها بكشف التفاصيل الكاملة بشأن الجريمة وأبرزها مكان جثة الصحفي.

واقترح على السلطات السعودية تقديم المتورطين في الجريمة من أجل محاكمتهم في تركيا، لكون الجريمة وقعت "على أراض سعودية ضمن الحدود التركية".