«سعيد»: تعطيل أمريكا صفقة «رافال» جديدة لمصر «عمل غير ودي»

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، على تعطيل الولايات المتحدة صفقة «رافال» جديدة لمصر مع فرنسا، خوفًا من انتقال تكنولوجيا الصواريخ المتطورة إلى القاهرة.



وقال «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، إن التعاقدات مع شركة «رافال» الفرنسية ليست قائمة على الذخيرة الأمريكية، إنما على حزمة الذخيرة التي تستخدمها «الرافال» التي من بينما هذه النوعية من الصواريخ، لكن تصرف واشنطن يعد عمل غير ودي، ويثبت تحيز الجانب الأمريكي لأطراف أخرى.



ووصف الحديث حول استخدام الصواريخ الأمريكية كسلاح دمار شامل بأنه غير مبررًا، مستطردًا: «مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأسلحة الكيميائية، لكن إسرائيل تمتلك أسلحة دمار شامل، ونطالب بخلو منطقة الشرط الأوسط بالكامل من جميع أسلحة الدمار الشامل،



وتابع: «مصر حرة في تنويع مصادر السلاح، وهي مشتري وحليف قوي لقوى العالم، والروس ممكن يستخدمون الموضوع للإيقاع بين مصر وأمريكا، لكن الجانب الفرنسي من الممكن أن يحل المشكلة».