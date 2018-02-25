موسى مصطفى: «لازم أتواجد في الشارع علشان الناس تعرف شكلي»

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه لا بد أن يتواجد في الشارع المصري ولو بنسبة بسيطة، معقبًا: «لأن الناس متعرفنيش، وعلشان يعرفوا شكلي إيه».

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أنه ليس لديه من يقوم بعمل إهداءات له في شكل دعايا انتخابية، مشيرًا إلى خوف المواطنين أن يظهروا كمعارضي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت 20 مليون جنيه كحد أقصى لتكاليف الإعلانية، لافتًا إلى أنه يرى ضرورة توجيه أموال الدعاية إلى أعمال خدمية أخرى.

وأوضح أنه كان من المقرر عقد أربعة مؤتمرات رئيسية في محافظات مختلفة، لكنه رأى أن التحرك في هذا الوقت سيكون ضيقًا، مستطردًا: «فكرنا في عقد مؤتمر يوم 23 مارس المقبل سيحضره 40 ألف شخصية، على أن يكون هذا المؤتمر ختاميًا».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختار «النجمة» رمزًا رسميًا له، بينما اختار المهندس موسى مصطفى موسى، رمز «الطيارة» فى سباق الانتخابات الرئاسية، الذى ينطلق أواخر مارس المقبل، بتصويت المصريين فى الخارج، يليه تصويت مصريى الداخل، على أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى بداية أبريل.