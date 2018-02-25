مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي

جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة باب الرحمة إلى شروحات حول أسطورة «الهيكل المزعوم»، فضلا عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية صامتة في المنطقة.

ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية.