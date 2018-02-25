قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمى باسم حملة السيسي للانتخابات الرئاسية، إنه سيتم عقد مؤتمرات شعبية في المحافظات المختلفة تعتمد على تقسيمها إلى فئات مجتمعية للوقف على طبيعة التساؤلات المختلفة لهم.



وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أنه مع بدء الفترة المحددة قانونا للدعايا وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات بدأت الحملة بتقديم طلب للحصول على الخطاب الموجه من الهيئة للبنك المحدد لفتح الحساب الذي يتم التعامل عليه للإنفاق على الدعايا.



وتابع أن الخطوة الثانية للحملة تتمثل في إعداد التفصيلات النهائية للشعار الذي سيتضمن صورة للمرشح واسمه، ورقمه ورمزه الانتخابي، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال اليومين المقبلين.



ولفت نوعية المؤتمرات الشعبية للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أوضح أنها تنقسم إلى مؤتمرات عامة شعبية خالصة، إضافة إلى أخرى خاصة تتعلق بفئات محددة كالمهنيين والمبدعين والمثقفين للاستماع لرؤية الفئات المختلفة، وستكون المؤتمرات على غرار ما فعلته الحملة عام 2014، حسب تعبيره.



يذكر أنه انطلقت، أمس السبت، الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



