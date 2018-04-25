ماكرون: دعونا نعمل معا لنجعل كوكبنا عظيما مرة أخرى

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخلافات حول السياسة البيئية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "خلاف قصير الأجل".

وقال ردا على هتافات النواب الأمريكيين "دعونا نواجه الأمر. لا يوجد كوكب آخر غير الأرض".

وفي الوقت الذي سحب فيه ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، قال ماكرون في اجتماع مشترك للكونجرس: "متأكد من أن الولايات المتحدة ستعود في يوم ما إلى اتفاق باريس".

وبعد يوم من استقبال الرئيس اليميني الشعوبي في زيارة رسمية للولايات المتحدة، استعار ماكرون من خطاب ترامب الدعوة إلى العمل بشأن القضايا البيئية: "دعونا نعمل معا من أجل جعل كوكبنا عظيما مرة أخرى".

ودعا الزعيم الفرنسي إلى "انتقال سلس إلى اقتصاد منخفض الكربون".