كوبر: أنظر لأمور أخرى غير النتيجة

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يرى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك أمور فنية وتكتيكية يهتم بها في الفترة الحالية خلال التحضير لكأس العالم أهم بالنسبة له من تحقيق الانتصارات في المباريات الودية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكويتي وديا بهدف لكل فريق في إطار استعدادات الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال كوبر في تصريحات لقناة "أون سبورت": "بالطبع يكون التعادل أفضل من الهزيمة، ولكن أنا كمدرب أنظر لأمور أخرى غير النتيجة".

وأضاف: "أريد تجربة اللاعبين الجدد، وهذا بالنسبة لي ملخص أولي لبداية المعسكر التحضيري للمونديال".

وأكمل: "التجانس سيحتاج للتأقلم، لاسيما وأن اللاعبين قادمين من أجازة".

وأتم: "لدينا طموح في المونديال، ونريد تحقيق شيء جيد".