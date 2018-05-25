كوريا الشمالية: قرار «ترامب» بإلغاء القمة يخالف تطلعات المجتمع الدولي

ردت كوريا الشمالية، مساء الخميس، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء قمته الثنائية المرتقبة مع الزعيم الكوري، كيم جونج أون، قائلة إن هذا القرار لا يتماشى مع آمال العالم، ويخالف تطلعات المجتمع الدولي.

وأكدت كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، أنها على استعداد لحل القضايا العالقة مع واشنطن في أي وقت وفي أي شكل.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، التي كان مقررًا إقامتها في الثاني عشر من يونيو المقبل بسنغافورة.