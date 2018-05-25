مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي وزيرَ الدفاع والإنتاج الحربي، ورجالَ القوات المسلحة البواسل، والشعبَ المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والنصر.

وقال مفتي الجمهورية - في كلمته إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان اليوم الجمعة - إن نصر العاشر من رمضان كان نقطة فارقة في تاريخ مصر، فالمصريون لم ينتصروا في هذه الحرب الصعبة بالنيات الطيبة فقط، ولكن انتصروا عندما أحسنوا الإعداد والتخطيط وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا النصر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن مصر في حربها ضد الإرهاب في أشد الحاجة لاستعادة روح الإعداد لحرب العاشر من رمضان التي ضرب فيها المصريون أروع المُثل في الوحدة والالتفاف حول جيشهم ودعمه ليس دعمًا معنويًّا فحسب، ولكن بعمل كلٍّ منا في موقعه ووظيفته.

وتابع الدكتور علام: علينا نحن ، المصريين، أن نحقق انتصارات حياتية في معارك التنمية والاقتصاد والتعليم والإدارة ومكافحة الفساد والنهوض والتقدم في كل المجالات؛ بما يدعم الوطن في حربه على الإرهاب والتطرف ويقضي على آمال من يخططون من أجل سقوط هذا الوطن الذي سيظل شامخًا بإذن الله.

وأشار إلى أن المصريين وقفوا صفًّا واحدًا أمام العدو بقلوب مؤمنة متوجهة إلى الله عز وجل آخذين بأسباب النصر سِتَّ سنوات عجاف عانى فيها الوطن، ولكن في النهاية حققوا النصر على الأعداء وأَنْهَوا أسطورة "الجيش الذي لا يقهر".