«سنتامين مصر» تخفض توقعاتها لإنتاج الذهب من منجم السكري

الشركة تتوقع أن يتراوح الإنتاج ما بين 505 ألف أوقية و 515 ألف أوقية خلال العام الحالي

خفضت شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، توقعاتها لإنتاجها من منجم السكري خلال العام الحالي، ليتراوح ما بين 505 ألف أوقية و 515 ألف أوقية، مقابل 580 ألف أوقية قد توقعاتها مع بداية العام، وفقا لبيان من الشركة على موقعها اليوم.

وكانت الشركة قد توقعت أن يرتفع إنتاج الذهب من المنجم بنسبة 6% ليصل إلى 580 ألف أوقية خلال العام الحالي، بتكلفة إنتاج تصل إلى 555 دولارا للأوقية.

وبحسب بيان الشركة، فإنه من المتوقع أن ترتفع متوسط تكلفة إنتاج أوقية الذهب خلال العام الحالي لتصل إلى 625 دولارا للأوقية، حيث إن تكلفة إنتاج أوقية الذهب خلال الفترة الماضية زادت لتصل إلى 640 دولارا للأوقية.

وأضافت الشركة، أن إجمالي إنتاج الذهب من تحت الأرض قد انخفض بما يقرب من 10٪ أقل من توقعات الشركة السابقة.

كانت الشركة قد سددت، نحو 28.4 مليون دولار للهيئة العامة للثروة المعدنية خلال الربع الأول من العام الحالي، تمثل حصة الدولة من أرباح منجم السكري خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفع متوسط سعر الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 1328 دولارا للأوقية.

وأضاف البيان، أن إنتاج الشركة من ذهب منجم السكري في مصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14%، ووصل إلى 124.296 ألف أوقية مقابل 109.187 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض بنسبة 19% مقارنة بإنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويقدر احتياطي منجم السكري بنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم. وقد ارتفع رصيد احتياطي خام الذهب بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنحو 1.96 مليون طن ليصل إلى 4.14 مليون طن.

وتحصل الهيئة على 55% من أرباح "سنتامين" عن عملياتها في منجم السكري بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة.

وبحسب تصريحات سابقة ليوسف الراجحى، المدير العام لشركة سنتامين إيجبت، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فإن الشركة تهدف لتوريد نحو 137 مليون دولار خلال عام 2018 لهيئة الثروة المعدنية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة أرباح الهيئة من منجم السكرى خلال 2018 نحو 115 مليون دولار، فيما تصل قيمة الإتاوة إلى نحو 22 مليون دولار.

ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.

وتم تأسيس شركة السكري لمناجم الذهب عام 2005 وهي شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.