هوساوي: ندمت على عدم استكمال دراستي

ابدى أسامة هوساوي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ندمه على عدم اهتمامه بدراسته في الأوقات السابقة، مشيراً إلى إنه التحق بجامعة الإمام مؤخرا.

وأضاف: " أعلم أنني تأخرت، ولكن يتبقى لي عام أو عام ونصف تقريباً، وأحاول أن أضغط على نفسي للحصول على شهادتي".

وواصل هوساوي حديث قائلا :"الذي يرغب في التركيز على الكرة تضيع دراسته، والآن أعتقد حتى الأكاديميات أو الفئات السنية في الأندية، تشجع اللاعب أن يحقق درجات عالية في دراسته".

وواصل :"والدي عند الفوز بالدوري، أرسل لي رسالة مبروك الدوري وعقبال الجامعة".

وبخصوص قيادته للأخضر في مونديال روسيا 2018، عقب هوساوي :"شرف لي أن أكون قائدا لمنتخب بلادي".

وأضاف :"نحن نشارك في محفل كبير مثل كأس العالم الجميع يشاهدونه، وبإذن الله نلعب مباراة الافتتاح وهي تقريباً التي ستحظى بأعلى نسبة مشاهدة في البطولة".

واختتم هوساوي: "هذا شعور جميل جداً وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور السعودي، وعند حسن ظن ثقة المسئولين ايضاً".