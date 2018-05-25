وزير الأوقاف: واجبنا الديني والوطني دعم القوات المسلحة والوقوف خلفها صفا واحدا لحماية الوطن

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تضحيات أبطال قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام، وحفاظها على حمى الوطن وسهرها على حمايته، لا يقل عن تضحيات جيل أكتوبر العظيم.

وقال الوزير - وفقا لبيان اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان -" إن معاني البسالة والشجاعة والفداء والتضحية تقاليد راسخة تتوارثها الأجيال والدفعات المتتابعة في قواتنا المسلحة الباسلة".

وتابع الوزير:" إن واجبنا الديني والوطني أن نقدم لها كل ألوان الدعم والمساندة، وأن نقف إلى جانبها ومن خلفها صفا واحدا جنودا أوفياء لهذا الوطن العزيز مصر المحفوظ بحفظ الله عز وجل، ثم بجهد وعرق ودماء أبنائها الأبرار على مر التاريخ".