العميد أحمد حسن صقر الكرة المصري، يكشف المستور حول ملابسات انسحاب المستشار تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر، وحقيقة بيع لاعبي نادي بيراميدز، وتسريح العاملين في النادي، وما تردد عن إلغاء قناة بيراميدز، وذلك في حلقة استثنائية من برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت في منتصف الليل على قناة صدى البلد.

ويتناول صقر الكرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم بيراميدز، ملابسات الضغوط التي تعرض لها ومجموعة العمل على مدار شهرين متتاليين، ومحاولات افساد التجربة في بداياتها الأولى، رغم نجاح بيراميدز في المنافسة على صدارة الدوري العام، حتى نهاية الجولة الثامنة من عمر المسابقة.