وزيرة الثقافة ناعية جلال أمين: مصر فقدت أحد العلامات البارزة في عالم الفكر والاقتصاد

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المفكر الكبير جلال امين الذي رحل عن عالمنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ83 عام.

وقالت وزيرة الثقافة، إن مصر فقدت أحد العلامات البارزة في عالم الفكر والاقتصاد، مشيرةً إلى إسهامته العديدة في المجالين.

يذكر أن جلال الدين أحمد أمين، عالم اقتصاد أكاديمي وكاتب مصري ونجل الكاتب أحمد أمين، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955.

وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن، وشغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس من 1965 إلى 1974، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا للصندوق الكويتي للتنمية من 1974 إلى 1978، وعمل أستاذًا زائرًا للاقتصاد بجامعة كاليفورنيا من 1978 إلى 1979، وأستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة من 1979 وحتى رحيله.