«الإفريقية لاستشعار البيئة»: نعزز علوم الفضاء والتكنولوجيا والاستشعار عن بعد

قال البروفسير تيديان وتارة، خبير من مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن موضوع المؤتمر هذا العام حول، "رصد الأرض والعلوم الجغرافية المكانية، لافتًا إلى أنه تم اختيار أهداف ‏التنمية المستدامة بعناية من أجل القيام بدور حيوي في مراقبة الأرض والمعلومات الجغرافية المكانية في تحقيق ‏أهداف التنمية المستدامة (‏SDG‏) وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063.‏

من جانبه أكد الدكتور جيدي كوفونيي، رئيس الجمعية الإفريقية لاستشعار البيئة عن بعد، أن الموضوعات ‏الفرعية للمؤتمر ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف السابقة من خلال جدول أعمال التنمية العالمية والإقليمية.‏

وأضاف «كوفونيي»، أن المعارض العلمية والتجارية للخدمات المشاركة في المؤتمر، ستعزز بالتأكيد النهوض ‏بالمعرفة والبحث والتطوير والتعليم والتدريب في مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا الجغرافية المكانية، والاستشعار عن بعد وعلوم المعلومات الفضائية وتطبيقاتها على نحو مستدام.‏

ونوه الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي، بأن المؤتمر الثاني عشر للمنظمة الإفريقية للاستشعار عن ‏بعد، يدفعنا نتطلع إلى العمل معًا، من أجل تبادل الخبرات المميزة لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ‏تقنيات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

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وبدورها قالت الدكتورة هالة مصطفى، نائب وزير البيئة، إن قضية التنمية المستدامة، أصبحت تستحوذ وبقوة على اهتماماتنا، مشيدة بالعمل الإفريقي المشترك في هذا المجال.

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من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إننا نتطلع خلال أيام المؤتمر العلمي ‏الهام، للاستفادة من ثمرته خلال متغيرات عصرنا الحالي، والتي باتت تمثل تحديًا، مضيفًا أن مثل تلك المؤتمرات ‏العلمية الهامة تساعدنا على اكتشاف المستقبل من خلال الاستماع الآراء وتبادل الخبرات والمناقشات.

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وأردف إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من جانب العلماء والمتخصصين فى مجال الاستشعار عن بعد ‏ونظم المعلومات الجغرافية، حيث من المنتظر أن يشهد حضور ممثل من وكالة ناسا لعلوم الفضاء والجمعية الألمانية ‏لعلوم الفضاء ومنظمة الفاو، وكذلك الاتحاد الإفريقي.‏

وأوضح، أن تقينات الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات والخرائط من شأنها، خلق وظائف جديدة بما يحقق التنمية ‏المستدامة، وبخاصة في القارة الإفريقية من خلال تحليل نظم المعلومات الخغرافية والبيئة بما يسهم فى تحقيق ‏التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.‏