قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الشركات المتعثرة، بهف إعادتها إلى السوق مرة أخرى لتحقق الربحية.



وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأحد، أن هيكلة هذه الشركات تعني تطويرها، مؤكدًا على حرص الدولة على عدم الإضرار بأي عامل.



وأوضح هناك شركات بعينها تم النظر في حالتها بشكل خاص للبدء في هيكلتها، وهي الشركات القومية للأسمنت، والحديد والصلب، وشركات الأسمدة، مضيفًا أنه ليس هناك اتجاه لخصخصتها حاليًا لأن تراجعها من الأساس لا يشجع المستثمرين تجاهها.



واستطرد أن هذه الشركات ليست مملوكة للدولة بنسبة 100%، نظرًا أنها مدرجة في البورصة المصرية، مضيفًا أنه بالرغم من أن مجال عمل هذه الشركات مربح جدًا، إلا أنها متعثرة للغاية، لذلك من لابد من إحداث نهضة بها للاستفادة منها خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة، والتي تحتاج بشكل كبير إلى مواد البناء والتشييد.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث سبل تطوير شركات القطاع العام المتعثرة.



