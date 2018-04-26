معز مسعود يبحث عن الحقيقة مع الفيلسوف البريطاني «ريتشارد سوينبيرن»

التقى أمس معز مسعود -الباحث في قسم الإلهيات بجامعة كمبريدج الفيلسوف البريطاني المعروف والمؤثر عالمياً البروفيسور «ريتشارد سوينبيرن»، وذلك في إطار مشروع «الباحث عن الحقيقة»، والذي سيكون محور حلقات برنامج معز الجديد، والذي يبحث فيه عن إجابات لأسئلة هامة عن معنى وحقيقة الوجود، معتمدا على لغة العقل.

تناول اللقاء مع ريتشارد سوينبيرن مناقشات عديدة عن مفهوم الألوهية في فلسفة البروفيسور، وعن أدوار كل من العقل والفلسفة والعلوم التجريبية في البحث عن الحقيقة كما تطرق الحديث إلى "الكون المتعدد" multiverse وماهية الوعي consciousness.

وأعرب معز مسعود عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن سعادته بهذا اللقاء قائلا: "سعدت بنقاش علمي عميق ومثمر في أكسفورد مع الفيلسوف البريطاني المعروف والمؤثر عالميا البروفيسور ريتشارد سوينبيرن، وأتطلع إلى المزيد من التعاون بيننا على عدة أصعدة بإذن الله".

يذكر أن البروفيسور ريتشارد سوينبيرن كان من الأسباب الهامة لتبني الفيلسوف البريطاني الشهير الآخر أنتوني فلو موقف التأليه واعتقاده بوجود إله (دون الأديان) بعد تبنيه موقف الإلحاد لمعظم عمره.