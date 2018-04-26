أشاد وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بجهود بلاده في الملف الخاص بمكافحة التطرف والإرهاب.

وكتب «قرقاش»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الخميس: «جهود الإمارات في ملف التطرف والإرهاب سباقة، ورؤيتها حول هذا الخطر محل تقدير دوليًا»، مشيرًا إلى مشاركته في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب في باريس.

وأضاف أن: «مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكرًا، وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، واستشراف في محله تبعته خطوات متدرجة ومدروسة ساهمت في حماية المجتمع والوطن»، متابعًا: «هذا الموقف عزز موقع الإمارات الإيجابي في المحافل والمنابر الدولية».

في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب في باريس بمعيّة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، جهود الإمارات في ملف التطرّف والإرهاب سباقة، ورؤيتها حول هذا الخطر محّل التقدير دوليا.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 26, 2018