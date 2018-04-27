قال طارق سليمان، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة رائعة أمام الزمالك اليوم رغم الخسارة ، وان الفريق كان مستحوذا طوال وقت اللعب علي الكرة ، وان الأبيض لم يستحوذ سوي في كرة الهدفين فقط ، لافتًا إلى أن الكرة تعاند لاعبي الأهلي حيث قال: " مش عايزة تدخل المرمي" ، موضحًا أن الفريق أضاع الكثير من الفرص السهلة .

وأضاف مدرب الحراس أن الأهلي كان مسيطر علي سير المباراة من البداية للنهاية ، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سوف يدرس الاخطاء بالمباراة ويعمل علي معالجتها الفترة المقبلة .

وأشاد سليمان بالمستوى الذي قدمه محمد الشناوي خلال مشاركته في المباراة حيث قال إنه قدم أداء رجوليا، لافتًا ان الفريق يمتلك ثلاث حراس علي مستوي عالي والمنافسة موجودة دائمًا بينهم والأفضل بكل تأكيد هو من يحرس مرمي الفريق ولا يوجد رقم واحد ورقم اتنين بالفريق.

وأعرب مدرب الحراس، عن استيائه الشديد من الأحداث داخل المباراة، مؤكدًا أن هناك حالة من "الهرجلة" داخل الملعب وبالمدرجات وبين الجهاز الفني واللاعبين لم يشاهدها من قبل ، لافتًا إلى أ،ه شارك بـ 17 مباراة قمة من قبل لم يشاهد مثل هذه "الهرجلة"، وأوضح ان الحكم احتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع في حين ان الوقت الضائع يصل إلي 7 دقائق، مؤكدا أنه بعد احتساب الـ 5 دقائق كان هناك لاعبا من الزمالك مصاب وأضاع دقيقتين والحكم لم يحتسب الدقيقتين ،مؤكدًا انه لم يكن هناك حماية للفريق داخل الملعب .