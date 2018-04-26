محمد صفوت يتأهل لربع نهائى بطولة «تشالنجر أنينج» للتنس

تأهل اللاعب المصرى محمد صفوت للدور ربع النهائى فى بطولة "تشالنجر أنينج" للتنس التى تقام فى الصين، ويبلغ مجموع جوائزها 150,000 دولار عقب تغلبه فى الدور الثانى من البطولة على الصينى ييبينج وو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع ( 1-6، 6-3، 6-4 ) فى ساعة و37 دقيقة.

واستطاع محمد صفوت، المصنف 229 عالميا، أن يتعافى من البداية الضعيفة للمباراة والتى كلفته خسارة المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، فى 17 دقيقة فقط، قبل أن يعود ويحقق الفوز فى المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و6-4 محققا الفوز على اللاعب الصينى المصنف 336 عالميا والذي أقصى في الدور الأول المصنف الثانى في البطولة.

ويلتقى صفوت فى ربع النهائى مع لاعب صينى أخر وهو اللاعب يان باى المصنف 600 عالميا، والذى تغلب فى الدور الثانى على الفرنسى كالفن هيمرى المصنف 119 عالميا.