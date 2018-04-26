المحامي الجديد لـ«ترامب» يلتقي محقق التدخل الروسي

• «واشنطن بوست»: «جولياني» لم يستبعد لقاء «مولر» بالرئيس الأمريكي.. وطالب بموعد محدد لانتهاء التحقيقات

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، عن أن رودي جولياني المحامي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى، الثلاثاء الماضي، بالمحقق الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في قضية التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016؛ لإعادة فتح المفاوضات بشأن المقابلة المرتقبة بين مولر وترامب.

ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن جولياني الذي انضم لفريق ترامب القانوني الأسبوع الماضي، لم يستبعد احتمالية إجراء تلك المقابلة، ولكنه ضغط على مولر لتوضيح الموعد المتوقع للانتهاء من التحقيق.

وأكد مولر لجولياني، أنه يرغب في فرصة لسؤال الرئيس الأمريكي حول الخطوات التي اتخذها خلال الفترة الانتقالية والشهور الأولى من إدارته، مشيرا إلى أن تلك المقابلة تشكل عنصرا ضروريا بالنسبة للمحققين ليفهموا نوايا ترامب أثناء اتخاذه قرارات رئيسية، وذلك في ظل سعيهم لإنهاء جزء من التحقيق المتعلق بعرقلة سير العدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك النقاشات بين مولر وجولياني تشير إلى الدور الذي يلعبه الأخير كمسؤول الإتصالات وقائد للمفاوضات مع المحقق الخاص، حيث جدد محادثات تعثرت باستقالة محامي ترامب، جون داود الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن جولياني قوله: «أفعل ذلك أملا في أن نتمكن من التفاوض على وضع نهاية لهذا (التحقيق)، وذلك لصالح البلاد، وكذلك لأني أكن اهتماما كبيرا للرئيس ولمولر».

وكان «ترامب» صرح الأسبوع الماضي بأن جولياني «يرغب في إنهاء تلك المسألة سريعا».

وأوضحت الصحيفة أن جولياني، عمدة نيويورك السابق، كان يعرف مولر على مدار عقود خلال عملهما في إدارة إنفاذ القانون الفيدرالية، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي جمع بينهما الثلاثاء الماضي في مكتب المحقق الخاص ضم أفراد من فريقهما، ووصف أحد الأشخاص الذين تم إطلاعه على المناقشات أن الجلسة كانت مريحة وفرصة لكلا الطرفين لرؤية الأمور من زاوية الآخر.

وفي المقابل، أكد مستشار مقرب من ترامب أن الأخير مازال «معارضا بشده» لتلك المقابلة مع مولر، وهو ما قد يشعل معركة قانونية بين البيت الأبيض والمحقق الخاص الذي قد يسعى في النهاية إلى محاولة استدعاء الرئيس.

ويذكر أن ترامب كان منفتحا إزاء إجراء المقابلة مع مولر رغم تحذيرات داود، الذي استقال إثر خلافه مع ترامب بشأن تلك المقابلة، ولكن الرئيس تحول تماما إلى معارضة تلك المقابلة بعد مداهمة المحققين لمكتب محاميه الخاص مايكل كوهين وأماكن إقامته، والذي يخضع للتحقيق الجنائي من قبل المدعين الفيدراليين.