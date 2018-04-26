«الأمن العام» ضبط 85 قطعة سلاح ناري و3 قنابل يدوية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملاته الأمنية؛ لاستهدف وضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، خلال يوم 25 أبريل الجاري عن ضبط 85 قطعة سلاح ناري وذخائر، عبارة عن: «10 بنادق آلية، و3 بنادق رصاص، و16 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و51 فردا محلي الصنع، و3289 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و18 خزنة لأسلحة نارية متنوعة»، و3 قنابل يدوية، بحوزة 78 متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.