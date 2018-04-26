وزير التعليم العالي يعتمد قرارات إدارية لتعيين مجموعة من القيادات بالوزارة والجامعات

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين سامي إمام عثمان، مديرًا عامًا للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبد الغفار، اعتمد قرارات تعيين عددا من القيادات الإدارية بجامعة قناة السويس، وذلك لكل من قدرية مصطفى السيد، مديرا عاما لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديحة محمد عباس، مديرا عاما للتنظيم والإدارة، وهشام مصطفى علي، مديرا عاما للمدن الجامعية، وعلي أحمد علي، أمينا لكلية الطب البشري، وكذلك تعيين محمد عبد المنعم أبو النصر، مديرا عاما للمدن الجامعية بجامعة المنصورة.

كما اعتمد الوزير، قرارات تعيين بجامعة أسيوط لكل من أشرف سيد مديرا عاما للتنظيم والإدارة، وخالد عبد اللطيف أمينا لكلية الهندسة، وهشام عبد الرحمن أمينا لكلية العلوم، ومصطفى أحمد محمد أمينا لكلية الصيدلة.

واعتمد الوزير قرارات تعيين بجامعة بورسعيد لكل من المهندسة آمال أحمد رضوان مديرا عاما للشؤون الهندسية، والطبيبة رغداء عبد الفتاح مديرا عاما للخدمات الطبية، وعبد الناصر عبد الهادي مديرا عاما للمشتريات والمخازن، وإيمان محمد شوقي كبير فنيي معمل.

كما اعتمد الوزير قرارات تجديد تعيين عددا آخر من القيادات الإدارية بالجامعات المصرية.