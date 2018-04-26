بدء أعمال مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ

انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ في الدول العربية برئاسة خليل بن مصلح الثقفي، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين في الدول العربية.

ويناقش المجلس عددا من الموضوعات منها: خدمات الأرصاد الجوية للطيران والتوعية والإعلام بخدمات الأرصاد الجوية، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، والتدريب وبناء القدرات، والمنتدى العربي للتوقعات المناخية، والاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذي «2018 – 2030».

كما يُناقش المجلس أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول في إطار المنتديات، وتحديث وتطوير عمل المجلس.