رابطة العالم الإسلامي تطلق حملتها الثانية لإغاثة الشعب اليمني

أطلقت رابطة العالم الإسلامي حملتها الثانية ضمن سلسلة برنامجها الإغاثي العاجل لمساعدة الأشقاء اليمنيين، تفاعلاً مع خطة الاستجابة الإنسانية 2018 التي أطلقتها الأمم المتحدة، ودعت فيها إلى جمع 2.96 مليار دولار خلال العام الجاري، لمساعدة اليمنيين على تخطي الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وتأتي هذا الحملة ضمن البرنامج الإغاثي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتغطية حاجات النازحين في خمس محافظات بالداخل اليمني هي: الجوف، حجة، مأرب، شبوة، أبين، حيث شملت الحملة توزيع 15.200 سلة غذائية استفاد منها أكثر من 75 ألف شخص.

من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف، الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، أن الحملة بدأت هذا الأسبوع بتأمين خمسة آلاف سلة غذائية للنازحين في محافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة البركة التنموية الخيرية باليمن، التي أشرفت على عملية توزيعها، مشيراً إلى أن الحملة ستنتقل إلى بقية المحافظات الأربع، حيث سيتم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية في كل من محافظات مأرب وشبوة وأبين، فيما سيتم توزيع 1200 سلة في محافظة الجوف.

وأشار الدكتور سرحان إلى أن رابطة العالم الإسلامي قدمت ولا تزال تقدم للشعب اليمني مساعدات في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والاجتماعية، ومنها توفير مياه الشرب النقية وكفالة الأيتام بكلفة بلغت 102,855,293 ريال، استفاد منها 2,361,398 يمني، مؤكداً أن الرابطة ستواصل دعمها للشعب اليمني بمختلف فئاته وفي كل المحافظات اليمنية، حتى يتخطى أزمته الإنسانية.