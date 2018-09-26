ضياء رشوان: هذه القضايا تكررت في خطب الرئيس بالأمم المتحدة

قال ضياء رشوان، رئيس الهية العامة للاستعلامات، إن مفهوم «الدولة الوطنية» قد تكرر في كل خطبه الخمسة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستطردًا أن الحديث عن الأوضاع المصرية، ظهر في خطبه الأولى، بينما غاب في الخطب اللاحقة، لأنه كانت هناك حاجة لتفسير ما حدث في 30 يونيو للمجتمع الدولي، في ذلك الوقت.

وأضاف «رشوان»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن «السيسي» أشار في هذا السياق إلا أنه لا مجال لتحديث النظام الدولي، سوى عن طريق الدولة الوطنية، موضحًا أن القضية الفلسطينية، لم تختف في كلمات الرئيس في الأمم المتحدة.

وتابع: «في الخمس مرات، الرئيس يقدم تصورات عن الدولة الفلسطينية، وبيكرر إن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وإن أساس التفاوض يعتمد على وجود إرادة سياسية».

وأوضح أن ثالث القضايا المتكررة في خطابات الرئيس في الأمم المتحدة، تتعلق بالشأن الإفريقي، إلى جانب قضية الإرهاب، التي لم تذكر في الخطاب الأول لكنها، تكررت في الخطابات الأربعة التالية، مستطردًا: «النهارده الرئيس بيتحدث عن الإرهاب وبيضعه في سياق واضح، وبيقدم عملية سيناء 2018 بأبعادها المختلفة».