من هو الراهب زينون المقاري أب اعتراف «وائل سعد»؟

لقى الراهب زينون المقاري مصرعه فجر اليوم، بعد نقله للمستشفى من دير السيدة العذراء مريم "دير المحرق" في أسيوط.

وترصد "الشروق" في سطور من هو الراهب، صاحب الـ45 عاما، حسب مصادر كنسية بدير المحرق ودير أبو مقار:

1- هو أب اعتراف الراهب أشعياء المقاري "وائل سعد" المجرد، والمتهم بقتل أسقف ورئيس دير أبو مقار الأنبا أبيفانيوس.

وسر التوبة والاعتراف، هو أحد الأسرار الكنسية الـ7، ويعني أن يعترف الإنسان في قرارة نفسه بالخطأ، ويعترف أمام الله بحضور أب الاعتراف "الكاهن"، مع شرط التوبة عن ذلك الخطأ، والإصرار على عدم العودة إليه معتمدًا على نعمة الله.

2 - نُقل لدير المحرق منذ شهر ضمن 6 رهبان بعد قرارات قداسة البابا تواضروس الثاني لضبط الرهبنة.

3- خدم في كنائس في فرنسا.

4 - ورد اسمه كشاهد في تحقيقات مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار.

5 - قضى حياة رهبانية لمدة 12 عاما، وهو موجود في دير أبو مقار منذ أيام البابا شنودة الثالث، الذي رسمه هناك.