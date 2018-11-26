روسيا تطلق النار وتحتجز ثلاث سفن أوكرانية في تصعيد كبير للنزاع بين البلدين

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أطلقت روسيا أمس الأحد، النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خلال محاولتها لعبور مضيق كيرتش الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، في تصعيد كبير للنزاع بين البلدين.

وقالت البحرية الأوكرانية إن قوات حرس الحدود الروسية أطلقت النار على سفنها قبالة شبه جزيرة القرم، وأصدرت السلطات في كييف بيانا جاء فيه أن شخصين أصيبا في الحادث.

وتأتي الأنباء بعد ساعات فقط من بيان للبحرية الأوكرانية بأن سفينة تابعة لقوات حرس الحدود الروسية اصطدمت بواحدة من قاطراتها.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) إن السفن الثلاث احتجزت وأن ثلاثة من أفراد البحرية الأوكرانية يتلقون الرعاية الطبية من إصابات غير مهددة للحياة، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

وأفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأن لديه "أدلة دامغة على استخدام كييف للبحرية الأوكرانية للشروع في الاستفزاز في البحر الأسود"، مضيفا أن "الأسلحة استخدمت لإجبار السفن الحربية الأوكرانية على التوقف" لأنها كانت تقوم بـ"مناورات خطيرة".

ووفقا لبيان صادر عن السلطات الروسية ونقلته وسائل إعلام روسية، فإن أوكرانيا سعت "لخلق حالة صراع".

وتزعم أوكرانيا أن روسيا تنتهك اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار واتفاق بين كييف وموسكو حول استخدام بحر ازوف ومضيق كيرتش.

وافتتحت موسكو في مايو الماضي جسرا عبر المضيق، يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

ويعد مضيق كيرتش نقطة الدخول الوحيدة إلى بحر آزوف.

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن البرلمان سيعقد اليوم الاثنين جلسة خاصة ليقرر ما إذا كان ينبغي فرض الأحكام العرفية.

وعقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع لمناقشة التصعيد، قال بوروشينكو أيضا إن قوات الاحتياط ستكون جاهزة.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن بوروشينكو أشار إلى أن ذلك لا يعني تعبئة فورية.

ودعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجانبين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت المتحدثة المعنية بالشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانشيتش، في بيان مساء الأحد "نتوقع أن تعيد روسيا حرية العبور إلى مضيق كيرتش ونحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتهدئة الوضع على الفور".

وقالت المتحدثة باسم الناتو، اوانا لونجسكو، "يراقب الحلف عن كثب التطورات في بحر آزوف ومضيق كيرتش ونحن على اتصال بالسلطات الأوكرانية، نحن ندعو إلى ضبط النفس وإزالة التصعيد".

وأضافت لونجسكو أن "الناتو يؤيد تماما سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها بما في ذلك حقوقها الملاحية في مياهها الإقليمية".

وقالت "إننا ندعو روسيا إلى ضمان الوصول دون عائق للموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، وفقا للقانون الدولي".

وأصبح بحر آزوف، الواقع في الشمال الشرقي من شبه جزيرة القرم، ساحة جديدة في الصراع بين أوكرانيا وروسيا في الأشهر القليلة الماضية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، رداً على الاطاحة بالرئيس الاوكراني الموالي لموسكو، وسط احتجاجات جماهيرية تدعو إلى توثيق العلاقات مع الغرب.

واندلع القتال في شرق أوكرانيا، حيث اتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال الصراع، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.