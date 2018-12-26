منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في تلعفر بالعراق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التفجير الإرهابي الذي استهدف قضاء تلعفر شمال العراق أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد من الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وقدم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء - تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد الأمين العام استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة والكتل السياسية كافة، من أجل تحقيق المصالحة العراقية في إطار مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، قد تبنى - أمس الثلاثاء - انفجار سيارة مفخخة استهدفت مدينة تلعفر في نينوى، وأسفر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل.