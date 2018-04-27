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واشنطن تنشر صور اللقاء «السرى» بين كيم وبومبيو


نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 4:38 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 4:38 م

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس، الصور الأولى للقاء «السرى» الذى جمع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

وقبل 3 أسابيع، أرسل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بومبيو الذى لم يكن بعد وزيرا للخارجية، إلى كوريا الشمالية للقاء كيم، وأعلن عن هذه الخطوة فى وقت لاحق.

ويعتقد أن اللقاء كان بغرض التمهيد لقمة تاريخية مرتقبة ستجمع ترامب وكيم. وقال ترامب فى مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» الأمريكية، مؤخرا، إنه يتوقع لقاء كيم فى مايو أو يونيو، ويفكر الرئيس الأمريكى فى 3 مواعيد و5 أماكن محتملة لعقد القمة.


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