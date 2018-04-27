محافظ الغربية ينفي نية أسرة صلاح مغادرة «نجريج» هربا من ضغوط الأهالي

نفى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، نية أسرة النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مغادرة قرية «نجريج» التابعة للمحافظة، هربًا من ضغوط الأهالي، حسب تعبيره.



وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الجمعة، أنه لم يُصرح لوسائل إعلام بأن «صلاح» تبرع بـ8 مليون لإنشاء محطة صرف صحي، مشيرًا إلى حاجة المحافظة للمحطة على مساحة 5 أفدنة.



وتابع أن والد محمد صلاح سيساهم بجزء من المال، ليس قليلًا، مع أهالي القرية، معقبًا: «قطعة الأرض تحتاج إلى 5 مليون جنيه، سيتكفل الحاج صلاح بالربع أو الخمس، وهو في حدود مليون جنيه».



وأوضح أنه تواصل مع والد محمد صلاح، قائلًا له: «متديش قرش لأي حد دون التواصل معايا، إلا لو فيه حاجة تخرجها بينك وبين ربنا».



يُذكر أن بعض وسائل الإعلام المصرية ذكرت أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تبرع بـ8 مليون جنيه لإنشاء محطة صرف صحي بمحافظة الغربية، وهو ما نفاه المحافظ.